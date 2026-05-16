Un operativo conjunto realizado por la Fiscalía de Prevención del Delito y la Dirección Regional de Salud (DIRESA) permitió detectar irregularidades en el almacenamiento de medicamentos en el centro de salud de La Palma.

Inspección en salud

La intervención se desarrolló con participación de representantes de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), personal de Gestión de Calidad y efectivos policiales, como parte de acciones preventivas para supervisar la atención en establecimientos de salud.

Durante la diligencia, las autoridades inspeccionaron diversas áreas del establecimiento y verificaron que el personal médico y asistencial se encontraba cumpliendo sus funciones conforme al rol de turnos establecido. Sin embargo, en el área de farmacia se encontraron observaciones relacionadas con el manejo y almacenamiento de productos farmacéuticos.

El fiscal de Prevención del Delito, Julio Salas, explicó que se detectaron medicamentos que no estaban almacenados de manera apropiada. “Se encontraron productos que no están adecuadamente almacenados y productos que no cuentan con el padrón psicotrópico, como lo exige la norma”, declaró durante la inspección.

Asimismo, el representante del Ministerio Público confirmó que estas observaciones originarán un procedimiento administrativo sancionador contra los responsables del área. “Sí se va a iniciar un proceso administrativo sancionador por el inadecuado almacenamiento de los productos farmacéuticos”, precisó el fiscal, aunque aclaró que las incidencias detectadas no fueron consideradas de gravedad extrema.

En paralelo, se realizó la evaluación de la calidad del agua del establecimiento y comprobó que cumple con los parámetros requeridos de cloro, pH y turbidez. Las autoridades también exhortaron al personal de salud a optimizar la atención brindada a los pacientes y mantener un trato más humano y empático con los usuarios.

El fiscal Julio Salas señaló además que estos operativos forman parte de una estrategia permanente de supervisión coordinada con la DIRESA. “Estamos realizando una secuencia de operativos que se llevan a cabo previo a coordinación con el director regional de Salud”, indicó, adelantando que las intervenciones continuarán en otros centros de salud y clínicas de la región.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los responsables del establecimiento a reforzar el control interno y reportar cualquier incumplimiento del personal para evitar futuras sanciones.

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