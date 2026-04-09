La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), realizó visitas de fiscalización en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica, entidad encargada de la emisión de licencias de conducir en la región. Para la institución, es fundamental que la población tenga conocimiento de estas acciones, ya que buscan transparentar el proceso, garantizando que se desarrolle conforme a la normativa vigente.

Refuerzan vigilancia

En ese sentido, funcionarios de SUTRAN realizaron recientemente una visita técnica al centro de evaluación de examen de conocimientos (reglas), donde verificaron el correcto funcionamiento de los sistemas y el cumplimiento de los protocolos establecidos. Este espacio cuenta actualmente con cámaras de seguridad, las cuales son monitoreadas por la máxima autoridad del sector Transportes, permitiendo reforzar la vigilancia y control durante todo el proceso.

Asimismo, se constató la adecuada identificación de cada postulante, así como el respeto estricto de los horarios programados para la evaluación, asegurando condiciones de igualdad y orden en el desarrollo de los exámenes.

En esa línea, se ha implementado diversas medidas para mejorar la calidad del servicio, entre ellas: Charlas de sensibilización a postulantes sobre la importancia de realizar sus trámites sin intermediarios. Entrega de licencias físicas el mismo día tras la aprobación del examen. Reuniones técnicas internas para optimizar la atención al ciudadano.

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