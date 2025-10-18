Cinco estudiantes del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Ica obtuvieron la medalla de plata en el Concurso Internacional de Matemática Copérnico 2025, realizado en Estados Unidos, dejando en alto el nombre de la región y del país en una competencia que reunió a jóvenes talentos de todo el mundo.

Orgullo iqueño

El Gobierno Regional de Ica, mediante la Gerencia Regional de Desarrollo Social, emitió la Resolución N° 0638-2025-GORE-ICA/GRDS para otorgar un reconocimiento oficial a los alumnos por su destacada participación.

Los estudiantes premiados fueron Carlos Aquije Pacheco, César Saravia Echegaray, Joshue Huaccachi Janampa, Joaquín Prado Urbano y GianMarco Cabrera Campos, quienes ya habían demostrado un alto rendimiento académico al obtener reconocimientos en concursos matemáticos a nivel regional, nacional e internacional.

Durante el acto de reconocimiento, también se destacó la labor del profesor Omar Farfán De La Cruz, quien recibió un diploma en mérito a su compromiso y dedicación en la formación de estudiantes de alto nivel académico.

