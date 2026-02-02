Un presunto caso de “pepeo” mantiene en alerta a las autoridades y a la población iqueña, luego de que dos jóvenes fueran hallados inconscientes en un descampado del sector La Victoria, frente al local de Lima Gas, en la provincia de Ica.

Estado vulnerable

Según información preliminar, ambos jóvenes se habrían desplazado momentos antes en un vehículo colectivo, tras haber permanecido en locales nocturnos ubicados por la subida a Huacachina. De acuerdo con el testimonio de uno de los agraviados, durante la madrugada estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de dos mujeres y posteriormente abordaron un colectivo con destino al distrito de Pueblo Nuevo. Desde ese momento, ninguno de los dos recuerda lo ocurrido.

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia al encontrar a los jóvenes tendidos sobre la tierra, sin signos de reacción. Uno de ellos, identificado como Alexander, presentaba un estado más delicado, ya que no respondía a estímulos ni a los llamados del personal policial que acudió al lugar, evidenciando que se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia química.

Ambos fueron trasladados de inmediato en una camioneta policial al hospital, donde quedaron bajo observación médica. Horas después, lograron recobrar la conciencia y relataron que, además de haber perdido el conocimiento, fueron despojados de sus celulares y otras pertenencias de valor.

