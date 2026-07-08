Un nuevo caso de abandono animal ha generado indignación en la provincia de Ica, luego de que una rescatista encontrara a varios cachorros de aproximadamente un mes de nacidos dentro de una bolsa de rafia, en el distrito de Santiago.

Abandono animal

Los pequeños perros fueron hallados en estado de vulnerabilidad y, tras ser rescatados, recibieron atención inmediata por parte de voluntarios dedicados a la protección animal.

El caso fue difundido a través de la página de Facebook Patitas de Apoyo – Ica, donde se compartieron imágenes del rescate y se informó sobre el estado de salud de los animales.

“¡Caso reportado desde Santiago, Ica!”, publicó inicialmente la organización, que posteriormente confirmó que los cachorros ya habían recibido atención veterinaria.

En una actualización, la agrupación informó: “Bebitas vacunadas y desparasitadas. Se promueve su adopción responsable con seguimiento”, e invitó a las personas interesadas en brindarles un hogar permanente a comunicarse al 976 320 438.

El hallazgo volvió a poner en evidencia la problemática del abandono de animales domésticos, una situación que organizaciones protectoras califican como recurrente y que expone a perros y gatos a enfermedades, desnutrición, atropellos y otros peligros en la vía pública.

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