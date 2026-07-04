Un perrito fue rescatado luego de ser hallado en condiciones de maltrato en la Pampa del Chinarro, a la altura de la avenida 7, en la provincia de Ica. El animal fue encontrado dentro de una bolsa de rafia y amarrado con alambre de púas, en un caso que ha generado indignación entre la población y organizaciones dedicadas a la protección animal.

No podía caminar

De acuerdo con la información difundida por el colectivo Patitas de Apoyo - Ica, fueron vecinos quienes alertaron sobre la presencia del can en la zona. Tras recibir el aviso, integrantes de la organización acudieron al lugar para rescatarlo y brindarle los primeros auxilios, debido a que presentaba un estado de vulnerabilidad y no podía caminar por sus propios medios.

El perrito fue trasladado a la veterinaria Colitas Felices, donde recibió atención médica inmediata. Como parte de la evaluación, los especialistas realizaron exámenes clínicos para determinar su estado de salud y descartar lesiones de mayor gravedad.

Según la actualización compartida por los rescatistas, el animal fue bañado, recibió tratamiento antipulgas y permaneció bajo observación veterinaria. Los resultados de los análisis indicaron que presenta un nivel bajo de plaquetas.

El caso ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su rechazo ante el acto de maltrato animal.

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