La mañana de ayer, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la playa El Playón, ubicada en el sector Puntas Lomitas, en el distrito de Ocucaje (Ica). El cadáver fue encontrado en la orilla por pescadores de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades tras percatarse de que el mar lo había arrastrado hasta la arena.

Hallazgo en la orilla

El cuerpo con evidentes signos de quemadura solar, presentaba cabellera larga y al menos tres tatuajes visibles en distintas partes del cuerpo, entre ellas el brazo, el cuello y el antebrazo, además de un tatuaje con el año “1996” en una de las piernas. Estas características han llevado a que se presuma que podría tratarse de uno de los cuatro pescadores desaparecidos tras el naufragio de la embarcación pesquera “Mi Ángel Guardián Nelly”, ocurrido la madrugada del pasado 29 de junio frente a la costa de Ocucaje.

Los pescadores que realizaron el hallazgo registraron un video y solicitaron la presencia inmediata de la Policía Nacional y del Ministerio Público. “Nos hemos dado con la sorpresa de que aquí, en la orilla del mar, en la playa El Playón, ha varado un hombre. Estamos viendo que tiene una media puesta, un tatuaje con el año 1996 en la pierna, otro en el costado, una letra W en el cuello y otros tatuajes en el brazo derecho. Vamos a enviar este video a la Policía Nacional para que puedan venir y llevar este cuerpo. Es lamentable ver esta escena, de verdad nos conmueve mucho a nosotros como pescadores, porque nadie está libre de sufrir un accidente”, señaló uno de los hombres que encontró el cadáver.

Tras la alerta, representantes del Ministerio Público se desplazaron hasta la zona para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones de ley. Será el examen forense y el proceso de identificación los que permitan confirmar oficialmente la identidad de la persona.

El hallazgo se produce mientras continúa la incertidumbre para las familias de los cuatro pescadores que permanecen desaparecidos desde el naufragio de la embarcación “Mi Ángel Guardián Nelly”.

La embarcación pisqueña se hundió durante la madrugada del 29 de junio cuando realizaba faenas de Pesca y se desplazaba desde Pisco a Arequipa, pero sufrió una falla en el motor en altamar de Marcona, para voltearse por completo por el mar de Ocucaje con siete pescadores a bordo, tres lograron sobrevivir y llegar a la orilla. Desde entonces, familiares, compañeros de trabajo, asociaciones de pescadores y diversas instituciones han intensificado la búsqueda por mar y tierra con la esperanza de encontrar a los otros cuatro pescadores.

El último sábado 4 de julio, la FIUPAP informó que el Ministerio de la Producción se incorporó a las labores de búsqueda mediante el uso de un dron, el cual sobrevoló los sectores de playa La Yerba y Ranchovera. Sin embargo, durante esa jornada no se reportaron resultados positivos.

Cabe señalar que, las condiciones del mar siguen siendo el principal obstáculo para las operaciones de búsqueda. Continúan desaparecidos el ciudadano colombiano al cual solo se conoce como Jhon, y los ciudadanos venezolanos Víctor Leonardo Trejo Gonzales, Jesús Alberto Gonzales y Wil, quienes son buscados intensamente desde el día del accidente.

EL DATO: Pescadores hallaron el cuerpo de un hombre (cabello largo, una media) con tatuajes visibles. En el cuello la letra “W”, en la pierna “1996”, en la costilla “la realidad con la expectativa”, y en el brazo derecho, un tatuaje extendido.

-Hasta el cierre de este informe se logró conocer que el cuerpo sin vida era de uno de los pescadores desaparecidos. Un joven venezolano de 30 años de edad, y la familia llegó hasta la División Médico Legal de Ica (morgue).

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