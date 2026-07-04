La búsqueda de cuatro pescadores venezolanos que desaparecieron luego del naufragio de su embarcación continúa en el mar de Paracas, en la provincia de Pisco, región Ica.

Desde las primeras horas del día, familiares, pescadores de la zona y personal especializado participan en los recorridos para intentar localizar a los tripulantes.

Durante las operaciones fueron encontrados aparejos de pesca y otros restos que pertenecerían a la embarcación que se hundió el 29 de junio cerca de la Reserva Nacional de Paracas. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre el paradero de los desaparecidos.

Las acciones de búsqueda se realizan por vía marítima y terrestre, aunque el fuerte oleaje ha dificultado el trabajo de los equipos de rescate.

La Capitanía del Puerto de Pisco mantiene desplegado un operativo con el apoyo de un buque guardacostas y embarcaciones tipo RIV para ampliar la zona de intervención.