Por primera vez, especialistas del Hospital Regional de Ica, a cargo del M.C. Carlos Navea Méndez, realizaron con éxito un procedimiento de CPRE (Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica), logrando extraer un cálculo gigante de más de 20 milímetros alojado en el conducto hepático común, una de las principales vías por donde pasa la bilis desde el hígado hacia el intestino.

Proeza médica

El caso representaba una alta complejidad, debido a que la paciente tenía como antecedente una cirugía antigua para retirar la vesícula biliar. Esta condición dificultaba realizar una nueva intervención quirúrgica convencional, por lo que el equipo médico optó por un procedimiento mínimamente invasivo mediante CPRE.

Debido al gran tamaño de la piedra, los especialistas realizaron una litotricia mecánica, técnica que permitió fragmentar el cálculo para luego retirarlo con éxito, evitando complicaciones graves como infecciones, obstrucción biliar, pancreatitis e incluso una cirugía de mayor riesgo.

Este importante logro médico marca un hito para el Hospital Regional de Ica, al convertirse en la primera vez que se desarrolla este tipo de procedimiento especializado en el establecimiento de salud, fortaleciendo la capacidad resolutiva del hospital y permitiendo que pacientes con enfermedades complejas puedan recibir atención de alta especialidad sin necesidad de ser trasladados a otras ciudades del país.

El exitoso procedimiento estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales de salud, quienes destacaron la importancia de seguir implementando técnicas modernas y menos invasivas en beneficio de la población iqueña.

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