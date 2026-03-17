El Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, ubicado en la provincia de Ica, comenzará este jueves 19 de marzo la programación de citas para consultas externas. EsSalud Ica, recordó a la población que las citas se pueden solicitar a través del número de EsSalud en Línea (056) 581060, disponible todos los días desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

Fechas por especialidades médicas

Con el objetivo de optimizar la organización y evitar largas esperas, la programación se realiza por especialidades, permitiendo que los pacientes puedan comunicarse el día correspondiente a su área de atención.

Así, los asegurados podrán reservar su cita para medicina interna, pediatría, cardiología, psicología y neumología desde el jueves 19; mientras que el viernes 20 se priorizará la atención de medicina familiar, obstetricia, neurología, cirugía general e infectología.

Para el lunes 23 se atenderán las solicitudes de dermatología, gastroenterología, hematología, otorrinolaringología y terapia del lenguaje, mientras que el martes 24 se recibirán las reservas para oftalmología, ginecología, ortopedia y traumatología, psiquiatría, y medicina física y rehabilitación.

Finalmente, el miércoles 25 de marzo se organizarán las citas de urología, reumatología, neurología pediátrica, endocrinología, geriatría, nefrología y cirugía pediátrica.

EsSalud Ica enfatizó que la correcta planificación y respeto de los días asignados para cada especialidad permitirá agilizar la atención y reducir los tiempos de espera. Además, advirtió que la asignación de citas está sujeta a la disponibilidad de espacios en cada servicio, por lo que se recomienda a los asegurados comunicarse oportunamente.

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