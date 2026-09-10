El Hospital Santa María del Socorro de Ica continúa fortaleciendo su capacidad quirúrgica mediante la realización de procedimientos mínimamente invasivos, utilizando modernos equipos y tecnología especializada que permiten brindar una atención oportuna y segura a los pacientes.

Procedimiento profesional

Como parte de estas acciones, el equipo de Cirugía realizó con éxito una colecistectomía laparoscópica a un paciente de 58 años, quien actualmente presenta una evolución favorable y viene recuperándose satisfactoriamente tras la intervención.

Asimismo, el personal especializado llevó a cabo una quistectomía laparoscópica a una paciente de 54 años. El procedimiento se desarrolló de manera exitosa y la paciente se encuentra en proceso de recuperación, según informó el establecimiento de salud.

Las intervenciones mediante técnicas laparoscópicas permiten realizar procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, lo que puede contribuir a una recuperación más rápida y reducir el impacto de la cirugía convencional, de acuerdo con las características de cada caso y la evaluación médica correspondiente.

El Hospital Santa María del Socorro destacó el compromiso, experiencia y vocación de servicio de su personal de salud, así como la disponibilidad de equipamiento quirúrgico moderno para continuar ampliando sus servicios y brindar atención de calidad a la población.

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