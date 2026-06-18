El Hospital San José de Chincha dio un importante paso en el fortalecimiento de sus servicios médicos con la incorporación de dos modernas torres laparoscópicas de última generación, equipamiento especializado que permitirá mejorar la atención quirúrgica y ampliar la capacidad resolutiva del principal establecimiento de salud de la provincia.

Equipamiento hospitalario

La adquisición de estos equipos representa uno de los avances tecnológicos más importantes para el área de cirugía en los últimos años, ya que permitirá realizar procedimientos mínimamente invasivos con altos estándares de precisión y seguridad, reduciendo los riesgos asociados a las intervenciones tradicionales.

La inversión fue impulsada por el Gobierno Regional de Ica y la llegada de esta tecnología forma parte de las acciones orientadas a mejorar la calidad de los servicios médicos y acercar procedimientos especializados a la población sin necesidad de derivaciones a otros hospitales.

El director del Hospital San José de Chincha, Miguel Ángel Saldaña Gutiérrez, destacó que la puesta en funcionamiento de las nuevas torres laparoscópicas marca un antes y un después para la sala de operaciones del nosocomio.

“La llegada de estas dos modernas torres laparoscópicas marca un hito en nuestra Sala de Operaciones. Este equipamiento de vanguardia nos permite ofrecer a la población procedimientos de alta precisión, destacando los grandes beneficios de la cirugía mínimamente invasiva”, señaló.

Entre las ventajas de esta tecnología destacan la reducción del dolor postoperatorio, cicatrices más pequeñas, menor riesgo de infecciones, disminución del tiempo de hospitalización y una recuperación mucho más rápida para los pacientes, permitiéndoles retomar sus actividades cotidianas en menos tiempo.

Durante la jornada de implementación, el director del hospital y el equipo de profesionales de las áreas de Cirugía y Sala de Operaciones supervisaron el funcionamiento de los nuevos equipos, que ya se encuentran al servicio de la población chinchana.

Cabe señalar que, el Gore Ica, destinó 11 millones 693 mil soles para el Hospital San José de Chincha, que se invertirá para adquirir una máquina de anestesia con sistema de monitoreo avanzado, dos mesas de operaciones electrohidráulica, un sistema de cirugía laparoscópica, una lámpara quirúrgica de techo de intensidad alta, un ventilador mecánico adulto, pediátrico neonatal, un sistema pacs ris y otros.

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