El Ministerio de Salud (Minsa) y la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Ica invitan a la población a participar de la Campaña de Salud Minsa Móvil, que se realizará hoy 8 de enero a partir de las 8:00 a.m. en el Polideportivo Municipal Rosa Vargas de Panizo.

Múltiples servicios

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a atención médica gratuita en diversas especialidades, así como a la entrega de lentes y medicamentos sin costo. Entre los servicios ofrecidos se encuentran ginecología, endocrinología, cardiología, oncología, urología, medicina familiar, medicina física y rehabilitación, ecografía, pediatría, dermatología, odontopediatría, oftalmología, optometría y tamizaje.

Las autoridades de salud hicieron un llamado a la población para acudir con su DNI y aprovechar esta oportunidad de acceder a servicios especializados que buscan mejorar la atención médica y el bienestar de la comunidad.

