Un hundimiento del suelo de aproximadamente 80 centímetros provocó graves daños estructurales en un establecimiento dedicado a la venta de celulares, accesorios y equipos electrónicos, ubicado en la calle Lima, a media cuadra de la Plaza de Armas de Ica. El hecho ocurrió el miércoles, alrededor de las 2:07 de la tarde, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Local inhabitable

De acuerdo con la denuncia del propietario, las afectaciones estarían relacionadas con las excavaciones que se ejecutan en el terreno colindante, donde se proyecta la construcción de un nuevo centro comercial. Según explicó, los trabajos habrían comprometido la estabilidad del suelo y ocasionado el desplazamiento de una de las paredes del establecimiento, que terminó cediendo varios centímetros.

El propietario mostró las condiciones en las que quedó el negocio y señaló que las paredes presentan grietas de entre cinco y seis centímetros de ancho. Asimismo, indicó que una de las columnas de la parte delantera habría sufrido daños, mientras que también se observan afectaciones en el techo y otras estructuras del inmueble. Debido al deterioro, sostuvo que el establecimiento quedó prácticamente inhabitable y que ya no reúne las condiciones para continuar atendiendo al público.

“Prácticamente ya el local no se puede utilizar. Todo ha quedado rajado”, manifestó el afectado durante una entrevista realizada en el lugar. También explicó que las puertas y rejas ya no pueden cerrarse con normalidad debido al desplazamiento de las estructuras.

Tras lo ocurrido, representantes e ingenieros de la obra colindante se acercaron al establecimiento para coordinar el retiro de la mercadería y otros productos que permanecían en el interior. Según el propietario, los encargados comenzaron a retirar los artículos en cajas, debido a que el estado del inmueble impedía mantenerlos almacenados en condiciones seguras.

El afectado señaló que los representantes de la construcción se comprometieron a asumir las responsabilidades por los daños ocasionados.

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