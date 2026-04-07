Momentos de sorpresa y conmoción se vivieron en la Plaza de Armas de Ica, luego de que la imagen de Cristo Salvador cayera en plena procesión religiosa, ante la mirada de cientos de fieles que participaban de la tradicional actividad.

Leve caída

El hecho ocurrió la mañana del domingo 5 de abril, en el marco de las celebraciones por el Domingo de Resurrección. La imagen era acompañada por una multitud que recorría la Plaza de Armas como parte del recorrido procesional, cuando se produjo la inesperada caída.

De acuerdo con testigos, la caída fue leve, ya que la imagen terminó sobre las flores colocadas en la misma anda procesional, lo que evitó daños mayores. Aun así, el incidente generó asombro entre los presentes.

Tras el hecho, los organizadores de la procesión actuaron con rápidez y, en cuestión de minutos, lograron reposicionar la imagen para continuar con el recorrido previsto en la provincia de Ica.

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