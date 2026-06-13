La región Ica incorporará una nueva herramienta tecnológica para la gestión educativa con la puesta en marcha de una plataforma digital que permitirá a los padres de familia confirmar o ratificar las vacantes escolares de sus hijos desde un teléfono celular o mediante una página web.

Tecnología avanzada

La solución tecnológica, desarrollada con el proyecto ICATEC, busca simplificar uno de los procesos administrativos más importantes del sistema educativo, reduciendo la necesidad de trámites presenciales y facilitando el acceso a la información para las familias.

El sistema también permitirá que las instituciones educativas públicas y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) conozcan en tiempo real el estado de las vacantes confirmadas, lo que facilitará una mejor organización de los procesos de matrícula y distribución de estudiantes.

Uno de los principales beneficios de la plataforma será la disponibilidad inmediata de datos actualizados, permitiendo a los directores de colegios y autoridades educativas contar con información más precisa para la planificación del siguiente año escolar.

Cabe señalar que, el proyecto ICATEC es ejecutado por el Gobierno Regional de Ica por más de 290 millones de soles y cuenta con un sede principal de almacenamiento digital con capacidad de hasta 100 millones de documentos.

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