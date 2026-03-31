La Red Asistencial EsSalud Ica, a través de la Oficina de Coordinación de Prestaciones, llevó a cabo una campaña de salud integral dirigida a los estudiantes del Colegio de Alto Rendimiento (COAR).

La iniciativa forma parte del compromiso institucional de descentralizar los servicios médicos, acercando la prevención y el cuidado especializado directamente al entorno educativo.

Servicios médicos

Durante la actividad, el Dr. Víctor Donayre Morón resaltó la convocatoria de esta intervención en la comunidad estudiantil. Durante la jornada se ofreció atención en medicina general, odontología preventiva y obstetricia, además consejería psicológica. El enfoque multidisciplinario permitió atender no solo las necesidades clínicas de los adolescentes, sino también aspectos fundamentales de su salud emocional y reproductiva.

Asimismo, se realizó controles de presión arterial para la detección precoz de riesgos metabólicos y entrega de medicamentos. También se impartieron charlas educativas en nutrición, diseñadas para concientizar a los alumnos sobre cómo una dieta equilibrada influye directamente en su capacidad cognitiva y energía física.

Finalmente, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, expresó su reconocimiento al equipo de profesionales que hizo posible esta campaña. Señaló que los esfuerzos articulados son esenciales para garantizar un acceso equitativo a una medicina de calidad.

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