Por la educación ambiental y el desarrollo sostenible, la Municipalidad Distrital de Salas organizó el “Taller de Manualidades con Material Reciclable”, una actividad dirigida a niñas y niños del distrito con el objetivo de fomentar la creatividad y la conciencia ecológica desde edades tempranas.

Cultura de reciclaje

El taller fue promovido por la Subgerencia de Gestión Ambiental y la Unidad de Biblioteca Municipal, a través del programa EDUCCA, como parte de una serie de iniciativas orientadas a fortalecer la cultura del reciclaje en la comunidad.

Durante la jornada, los participantes aprendieron a transformar objetos de desecho en útiles y creativas manualidades, reforzando valores como el trabajo en equipo, la reutilización de materiales y el respeto por el entorno.

Según destacaron los organizadores, estas actividades también tienen un impacto positivo en el desarrollo cognitivo y emocional de los menores, al proporcionar espacios de aprendizaje lúdico y colaborativo.

VIDEO RECOMENDADO