Con el objetivo de prevenir la comercialización de pirotécnicos ilegales durante las fiestas de fin de año, la Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Ica (MPI) realizó el miércoles 31 de diciembre el operativo conjunto denominado “Pirotécnicos”, que contó con la participación de autoridades locales y policiales.

Artefactos peligrosos

La intervención comenzó a las 10:00 a. m. y se desarrolló en exteriores de centros comerciales, mercados y la calle Amazonas. Participaron la Gerenta de DESC, Dra. Patricia Codarlupo Dávalos, el Fiscal Julio Salas Cruces, la Subprefecta Andrea Huamán, así como efectivos de la PNP, Seguridad del Estado, Unidad de Servicios Especiales.

También representantes de SUCAMEC, Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y agentes de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, bajo la coordinación del Cmdte PNP (r) Juan Carlos Porras Aragón.

Durante el operativo se incautó gran cantidad de pirotécnicos sin autorización, conforme a las actas instruidas en el lugar, evitando riesgos asociados a su uso indebido. La acción culminó a las 1:30 de la tarde de ayer, sin que se registraran alteraciones del orden público.

