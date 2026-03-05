Efectivos policiales incautaron mercadería valorizada en 30 mil dólares durante un operativo de control realizado en el kilómetro 305 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del mercado Santo Domingo.

Sin documentación legal

La intervención se llevó a cabo alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando agentes detuvieron un ómnibus interprovincial de la empresa de transporte “Moquegua” como parte de las acciones rutinarias de fiscalización en la zona.

Durante la inspección en las bodegas del vehículo, los efectivos hallaron dos bultos redondos con ropa extranjera de segundo uso, que eran trasladados como encomienda. Según la documentación revisada, la mercadería tenía como remitente a Carmen Quispe Cacuapaza.

En el mismo registro se encontraron ocho pacas que contenían un total de 80 mil unidades de cigarrillos de la marca Golden, también enviadas bajo la modalidad de encomienda y consignadas a nombre de Agustín Gilberto Olivares. Asimismo, se detectaron dos pacas adicionales con 20 mil unidades de cigarrillos de las marcas Lucky Strike y Esse, que eran transportadas como equipaje por el pasajero Iván Aristides Phocco Huillca.

Toda la mercadería fue incautada por las autoridades al no acreditarse la documentación correspondiente que sustente su legal internamiento o traslado, según fuentes vinculadas al operativo. El total fue valorizado en aproximadamente 30 mil dólares americanos.

Las diligencias continúan conforme a ley para determinar las responsabilidades administrativas o penales que correspondan.

