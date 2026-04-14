El Hospital Regional de Ica inició este 13 de abril la primera jornada de cirugías de labio leporino y paladar hendido, en alianza con la organización internacional Healing the Children, con el objetivo de atender a menores provenientes de la región Ica y distintas partes del país.

Salud integral

Durante el primer día, decenas de niños comenzaron a ser intervenidos quirúrgicamente como parte de esta campaña médica, que no solo busca corregir malformaciones congénitas, sino también mejorar significativamente su calidad de vida, su salud integral y su bienestar emocional.

Según lo programado, se realizarán hasta 16 cirugías diarias, en una jornada que se extenderá del 13 al 17 de abril. En total, se tiene previsto alcanzar aproximadamente 48 intervenciones quirúrgicas a lo largo de los cinco días de campaña.

La iniciativa cuenta con la participación de especialistas provenientes de Estados Unidos, quienes, junto al equipo médico local, vienen desarrollando estas intervenciones de alta complejidad, enfocadas en brindar nuevas oportunidades a los menores beneficiados.

Como parte del proceso previo, el pasado 12 de abril se llevaron a cabo evaluaciones prequirúrgicas a cerca de 150 niños, en coordinación con el Gobierno Regional de Ica, el Hospital Regional de Ica y la ONG internacional. Durante estas evaluaciones, se determinó la viabilidad de cada caso y se brindó orientación a los padres sobre los cuidados necesarios antes de las cirugías.

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