informó que a partir del lunes 20 de abril se dará inicio a la programación de citas para consulta externa correspondientes al mes de mayo de 2026 en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, con el objetivo de ordenar la demanda de atenciones

Especialidades médicas

El proceso se realizará a través de la central telefónica EsSalud en Línea, llamando al número (056) 581060, el cual estará habilitado de lunes a domingo en el horario de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche. La entidad recomendó a los usuarios comunicarse específicamente el día asignado según la especialidad médica requerida, a fin de agilizar la atención y evitar saturaciones en el sistema.

De acuerdo con la programación establecida, el lunes 20 de abril se habilitarán citas para las especialidades de dermatología, pediatría, psicología, neumología y medicina interna. Al día siguiente, el martes 21 de abril, se atenderán solicitudes para neurología, obstetricia, cirugía general, cirugía pediátrica y medicina familiar. El miércoles 22 de abril corresponderá a cardiología, gastroenterología, medicina física y rehabilitación, ortopedia y traumatología, así como terapia del lenguaje.

Asimismo, el jueves 23 de abril se programarán citas para oftalmología, ginecología, psiquiatría, hematología clínica, otorrinolaringología y geriatría, mientras que el viernes 24 de abril será el turno de urología, reumatología, neurología pediátrica, endocrinología, nefrología e infectología.

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