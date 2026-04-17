La Red Asistencial Ica de EsSalud informó que a partir del lunes 20 de abril se dará inicio a la programación de citas para consulta externa correspondientes al mes de mayo de 2026 en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, con el objetivo de ordenar la demanda de atenciones y mejorar el acceso de los asegurados a los servicios de salud.

Especialidades médicas

El proceso se realizará a través de la central telefónica EsSalud en Línea, llamando al número (056) 581060, el cual estará habilitado de lunes a domingo en el horario de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche. La entidad recomendó a los usuarios comunicarse específicamente el día asignado según la especialidad médica requerida, a fin de agilizar la atención y evitar saturaciones en el sistema.

De acuerdo con la programación establecida, el lunes 20 de abril se habilitarán citas para las especialidades de dermatología, pediatría, psicología, neumología y medicina interna. Al día siguiente, el martes 21 de abril, se atenderán solicitudes para neurología, obstetricia, cirugía general, cirugía pediátrica y medicina familiar. El miércoles 22 de abril corresponderá a cardiología, gastroenterología, medicina física y rehabilitación, ortopedia y traumatología, así como terapia del lenguaje.

Asimismo, el jueves 23 de abril se programarán citas para oftalmología, ginecología, psiquiatría, hematología clínica, otorrinolaringología y geriatría, mientras que el viernes 24 de abril será el turno de urología, reumatología, neurología pediátrica, endocrinología, nefrología e infectología.

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