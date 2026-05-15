Por mayores oportunidades para todos los peruanos, Yape implementó antenas Starlink, de la mano de la ONG Enseña Perú, en instituciones educativas ubicadas en la región Ica y otras ocho regiones del país, lo que permitirá que más de 36 mil peruanos, conformados por la comunidad escolar, entre alumnos y docentes, accedan a internet contribuyendo a mejorar la calidad educativa del país.

Por la educación

Según el Ministerio de Educación, en el 2024 el Perú contaba con 71,065 locales educativos, de los cuales el 62.25% no tenía conexión a internet. Por ello la ONG recibió la donación de 156 antenas Starlink, se contribuirá a reducir las brechas de conectividad en Ica y en las regiones de Lima, Ayacucho, Amazonas, Áncash, Arequipa, Huancavelica, La Libertad y Piura.

En el caso de Ica, se han instalado dos antenas en dos instituciones educativas, las cuales son la I. E. N.° 22489 en Paracas, Pisco y la I.E.I. N.° 31 en Los Aquijes, Ica, beneficiando a comunidades escolares que ahora cuentan con acceso a internet para apoyar sus actividades académicas.

Es importante destacar que Yape estuvo a cargo del financiamiento de la logística de instalación y el plan de internet de las antenas, ubicadas en un total de 150 instituciones educativas.

Como parte de la alianza de la superapp con Enseña Perú, ambas entidades realizan un monitoreo constante para asegurar el correcto funcionamiento de las antenas y brindar soporte ante cualquier eventualidad. Asimismo, vienen implementando un plan de apoyo pedagógico orientado a capacitar a los docentes en el uso adecuado de herramientas digitales, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa en las instituciones beneficiadas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO