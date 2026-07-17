El Juzgado de Familia de Parcona de la Corte Superior de Justicia de Ica dispuso el internamiento preventivo, por el plazo de cuatro meses, del adolescente de iniciales Y.A.M.V., de 17 años de edad, investigado como presunto coautor de la infracción a la ley penal contra la tranquilidad pública, en la modalidad de criminalidad sistemática, así como por la presunta comisión de la infracción de tenencia ilegal de material explosivo, en agravio del Estado y de la sociedad.

Adolescente infractor

La medida fue adoptada luego de que el órgano jurisdiccional analizara los elementos de convicción expuestos por el Ministerio Público, relacionados con un atentado registrado el pasado 8 de julio contra un establecimiento comercial del distrito de Parcona, donde se produjo la detonación de un artefacto explosivo que ocasionó daños materiales y puso en riesgo la integridad de las personas que se encontraban en el lugar.

Durante las investigaciones, la Policía Nacional intervino un vehículo presuntamente vinculado con los hechos, logrando la retención del adolescente y de otros dos ocupantes. En el registro efectuado a la unidad se halló material explosivo, el cual fue incautado para las diligencias correspondientes, además de otros elementos considerados relevantes para la investigación.

La jueza Pamela Giulianna Yataco Coronado concluyó que, en esta etapa inicial del proceso, existen suficientes elementos de convicción que vinculan al adolescente con los hechos investigados y que concurren los presupuestos legales para imponer la medida de internamiento preventivo, al advertirse riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación.

En consecuencia, el adolescente permanecerá internado preventivamente durante cuatro meses en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (ex Maranga), mientras continúan las diligencias orientadas al esclarecimiento de los hechos, entre ellas diversas pericias, evaluaciones y actuaciones dispuestas por el órgano jurisdiccional.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO