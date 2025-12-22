Un chofer de la empresa de transporte interprovincial Perú Bus fue detenido la noche del sábado 20 de diciembre, tras ser acusado de presuntamente intentar entregar una dádiva a un efectivo de la Policía Nacional del Perú durante una intervención vehicular realizada en la avenida José Matías Manzanilla.

Presunta corrupción

De acuerdo con el parte policial, la intervención se produjo alrededor de las 7:05 de la noche, cuando personal policial realizaba un control vehicular en la intersección de la avenida J.J. Elías con la avenida Matías Manzanilla. En ese punto se detectó un ómnibus de placa Y2G-956, marca Volvo, perteneciente a la empresa Perú Bus, que se encontraba detenido con el motor encendido frente al restaurante Rústica, generando congestión y afectando la operatividad del transporte público.

Ante esta situación, el efectivo procedió a intervenir la unidad con la finalidad de imponer la papeleta correspondiente por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito. Al solicitar la documentación del vehículo y del conductor, este habría desobedecido inicialmente la orden, manifestando que los documentos se encontraban extraviados, para luego descender del bus e identificarse como Jorge Luis Torres Cabezas, de 53 años.

Según el acta, durante la entrega de la documentación vehicular, el policía advirtió la presencia de un billete de 50 soles doblado y oculto entre los papeles. Al ser consultado sobre el dinero, el conductor habría manifestado que se trataba de “un servicio”, expresión que motivó la inmediata advertencia policial por la presunta comisión de un delito contra la administración pública.

Tras ello, el chofer fue detenido por el presunto delito de cohecho activo, tipificado en el artículo 398-A del Código Penal, y se le impuso además la papeleta de infracción G-40 por estacionarse en zona rígida. El intervenido y el vehículo fueron trasladados a la base de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de Ica (UTSEVI), con apoyo de una unidad policial.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, informándose telefónicamente a la fiscal adjunta de turno de la Fiscalía Provincial de Ica, quien dispuso que el detenido y el ómnibus sean puestos a disposición de la DIRCOCOR PNP Ica para la realización de las diligencias preliminares conforme a ley.

