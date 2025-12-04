Con el fin de prevenir siniestros viales causados por el exceso de velocidad —una de las principales causas de muerte en carreteras del país—, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) desplegará durante diciembre un plan intensivo de fiscalización en puntos estratégicos de la región Ica.

Estos operativos se desarrollarán en coordinación con la Policía de Carreteras, y se enfocarán en reforzar la seguridad de miles de conductores y pasajeros que transitan a diario por rutas de alto flujo vehicular.

Zonas de intervención

El personal operativo se ubicará de manera aleatoria en los siguientes tramos: Panamericana Sur: del km 180 al 190 y del km 480 al 490. Autopista Chincha – San Andrés: del km 195 al 226. Vía Los Libertadores: del km 10 al 20

Desde estos puntos se verificará el cumplimiento de los límites de velocidad y demás normas de circulación por parte de unidades de transporte de carga, pasajeros y vehículos particulares.

Conducir a exceso de velocidad constituye infracción muy grave M20, por la cual el titular del vehículo podría ser sancionado con hasta el 50 % de una UIT (S/ 2 675). Esta falta no está sujeta a descuentos debido al grave riesgo que representa para la seguridad vial.

VIDEO RECOMENDADO