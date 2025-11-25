Un trágico accidente en el kilómetro 300 de la Panamericana Sur cobró la vida de Víctor Manuel Anicama Bravo, un reconocido formador de menores en la liga amateur de Ica.

Accidente fatal

El hecho ocurrió la noche del domingo 23 de noviembre, cuando “Papi”, como lo llamaban cariñosamente sus alumnos y colegas, intentaba cruzar la vía para regresar a su vivienda tras finalizar sus actividades deportivas.

Según testigos, el entrenador de 77 años había acudido momentos antes a una cancha de grass sintético ubicada a pocos metros del lugar del accidente con la finalidad de observar y captar nuevos talentos. Esta labor formaba parte de su rutina diaria y de su compromiso por impulsar el fútbol de menores. Tras retirarse del recinto deportivo, fue embestido por un conductor que, según denuncias iniciales de vecinos, no se detuvo a auxiliarlo.

En la escena se encontraron un cuaderno, un lapicero y su celular, objetos personales que evidencian la dedicación y el compromiso de Anicama con el desarrollo del fútbol juvenil. Estos elementos, que solía llevar consigo a cada jornada de observación, quedaron esparcidos sobre la pista tras el impacto. La violencia del choque fue tal que perdió la vida de manera instantánea, quedando tendido sobre el pavimento mientras algunos conductores y peatones intentaban alertar rápidamente a las autoridades.

La víctima, ampliamente conocida en el ámbito deportivo, dirigió a equipos tradicionales como Atlanta, Sport Pacífico de Comatrana, Estudiantes de Comatrana, entre otros, consolidando una carrera que trascendió varias décadas. Su disciplina, exigencia y pasión por el balompié marcaron profundamente la formación de decenas de jóvenes futbolistas iqueños, quienes recuerdan a “Papi” como un mentor que no solo enseñaba técnica, sino también valores y responsabilidad dentro y fuera de la cancha.

Inicialmente se reportó que el conductor había fugado de la escena; sin embargo, horas después, Pedro Huayamares Ormeño, de 60 años, se presentó voluntariamente en la comisaría de Ica para declarar ante las autoridades.

El hombre sostuvo que un segundo vehículo habría impactado primero al entrenador, provocando que cayera frente a su automóvil, un Kia Soluto de placa CFA-643. Su testimonio agregó un nuevo elemento a la línea de investigación y abrió la posibilidad de que existiera un tercer involucrado.

Las diligencias para esclarecer el caso están a cargo de la UPIAT de la Policía Nacional del Perú, que deberá analizar la veracidad de la versión presentada por el conductor y determinar las responsabilidades de cada parte. Agentes policiales han iniciado el recojo de evidencias y la revisión de cámaras de seguridad a lo largo de la vía.

El levantamiento del cuerpo estuvo a cargo del Ministerio Público, representado por el fiscal Ramiro Pacheco Huaroto, quien finalmente llegó al lugar para disponer el traslado del fallecido a la morgue central de Ica, donde se realizarán las pericias correspondientes.

La muerte del profesor Anicama ha generado un profundo impacto en la comunidad deportiva y en vecinos que lo conocían desde hace muchos años. Exalumnos, padres de familia y entrenadores manifestaron su pesar a través de redes sociales. Para muchos, su partida representa la pérdida de un formador emblemático y de una figura clave en el desarrollo del fútbol base en Ica.

Los restos de Víctor Manuel Anicama Bravo serán velados en su vivienda ubicada en la urbanización San Miguel, donde amigos, familiares y deportistas acudirán para rendir homenaje al entrenador.

