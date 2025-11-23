Transportistas y vecinos de la zona alertaron sobre el grave riesgo que representa la falta de un sistema de contención en la acequia que atraviesa la Panamericana Sur, en el ingreso a Los Fardos.

Riesgo vial

Esta vía alterna, habilitada debido a los trabajos en la carretera principal, recibe a diario un alto flujo vehicular; sin embargo, el deterioro del muro y la ausencia de señalización han generado un peligro inminente de que cualquier vehículo termine cayendo a la acequia.

Durante un recorrido realizado por la zona, se constató que, a pocos metros de la intersección entre el pasaje Los Fardos, existe un agujero de gran tamaño junto a la vía, exactamente sobre el punto en el que pasa la acequia. El muro de contención que antes protegía ese tramo cedió tras varios accidentes ocurridos en los últimos meses. Hoy, el área permanece expuesta, sin barreras, sin cinta reflectante y sin ninguna advertencia que alerte a los conductores que transitan incluso durante la noche.

La congestión vehicular se ha incrementado por los trabajos que se realizan en la Panamericana Sur, generando largas colas y exponiendo aún más a los choferes que deben maniobrar junto a una acequia sin protección. En contraste, solo algunos metros adelante, otra parte del canal sí cuenta con muros señalizados, lo que evidencia la falta de intervención en el tramo más peligroso.

Los conductores piden la urgente reconstrucción del muro de contención, así como la instalación de señalización preventiva y un semáforo que ordene el tránsito en este punto crítico. Advirtieron que, de no tomarse medidas inmediatas, la zona seguirá siendo un peligro latente para quienes utilizan la vía alterna mientras continúan los trabajos viales.

VIDEO RECOMENDADO