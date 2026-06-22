La mañana del domingo, un joven fue encontrado inconsciente en la subida al balneario de Huacachina, generando preocupación entre vecinos y visitantes de la zona. Testigos señalaron que el afectado permanecía tendido en las inmediaciones del atractivo turístico y que, pese a sus intentos por solicitar ayuda, no lograron obtener una respuesta inmediata de los servicios de emergencia.

Habría sido dopado

El hecho ha alentado la preocupación por los denominados casos de “pepeo”, una modalidad delictiva que consiste en dopar a las víctimas para despojarlas de sus pertenencias. Según versiones recogidas en el lugar, este tipo de situaciones se estaría registrando con mayor frecuencia en zonas de diversión nocturna, donde muchas personas se encuentran en estado de vulnerabilidad tras consumir bebidas alcohólicas.

Asimismo, ciudadanos advirtieron sobre la presencia de falsos taxistas que operarían bajo una modalidad similar, suministrando sustancias a sus pasajeros para luego robarles dinero, celulares y otros objetos de valor antes de abandonarlos en distintos puntos de la ciudad.

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