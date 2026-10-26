Un joven perteneciente al pueblo indígena Shipibo-Konibo resultó herido tras ser atacado con un arma blanca en el sector conocido como Barrio Chino, ubicado en Santa Cruz de Villacurí, distrito de Salas Guadalupe (Ica). La víctima fue identificada como Jhens Arirama Huayta, natural de la comunidad nativa de Puerto Belén, distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

Ataque criminal

El hecho se habría producido durante la madrugada, en los exteriores de un local nocturno, donde el joven habría recibido una puñalada por la espalda luego de una violenta pelea. De acuerdo con la versión proporcionada por testigos, su contrincante presuntamente lo habría seguido antes de atacarlo con un cuchillo.

Debido a la gravedad de sus heridas y a la abundante pérdida de sangre, personal de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional participaron en su traslado de emergencia al centro de salud de Salas Guadalupe, donde recibió atención médica.

Jhens Arirama Huayta también fue identificado como futbolista y portero, de una comunidad nativa de la región Ucayali. Ayer fue dado de alta y su condición de salud es estable.

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