El ciudadano Santos Palomino Galindo, de 34 años, conocido cariñosamente como “Bruja” y recordado por su pasión por el violín, fue encontrado sin vida al interior de un automóvil estacionado en la losa deportiva de la urbanización San Agustín, en la provincia de Palpa. El hallazgo se produjo alrededor de las 8:00 de la mañana del domingo 25 de octubre y motivó la intervención de las autoridades para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Partida inesperada

El vehículo en cuyo interior fue hallado era un Nissan Pulsar de color gris plateado, con placa de rodaje A1N-420. Tras recibir la alerta, efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el lugar para realizar las primeras diligencias y recabar información relacionada con el caso.

Asimismo, un representante del Ministerio Público se constituyó en la zona para participar en las actuaciones correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, las causas de la muerte no han sido confirmadas oficialmente, por lo que se espera que los exámenes y las investigaciones permitan determinar qué ocurrió.

Familiares y allegados recordaron a Santos como una persona alegre, especialmente vinculada a la música y a las tradiciones de la provincia. Su talento para tocar el violín y su participación en las celebraciones navideñas y las tradicionales bajadas de Reyes dejaron recuerdos entre quienes compartieron con él estas actividades.

La pérdida ha generado un dolor particular entre sus familiares. “Dios ganó un ángel violinista”, escribió uno de sus familiares en un mensaje de despedida. El joven era hincha del Club Deportivo Real Progreso Sacramento Palpa.

EL DATO: La partida de Santos Palomino también deja a sus hijas en la orfandad, sumando un dolor aún mayor para su familia.

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