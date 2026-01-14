El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) anunció la convocatoria a su programa de voluntariado SUMA OSIPTEL “Empoderando Usuarios”, iniciativa que busca promover el uso de las herramientas digitales para fortalecer la ciudadanía digital y la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.

A través del programa de voluntariado, se busca que los ciudadanos conozcan y utilicen las herramientas digitales implementadas por el OSIPTEL para verificar el estado de sus equipos terminales móviles (Checa tu IMEI) y consultar los servicios móviles registrados bajo su titularidad (Checa tus líneas).

Además, se darán a conocer los derechos y obligaciones de los usuarios, así como los riesgos del comercio ilegal de equipos y chips móviles. Con ello, se busca fomentar el uso responsable de los servicios móviles, contribuyendo a la protección del consumidor y a la lucha contra actividades ilícitas en el sector telecomunicaciones.

Perfil del voluntario

Para la región Ica, el OSIPTEL abrió dos vacantes de voluntariado dirigidas a jóvenes entre 18 y 30 años, estudiantes universitarios a partir del quinto ciclo de las carreras de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas, Administración, Economía, Psicología, Ingeniería o afines.

Los postulantes deben contar con habilidades de comunicación, empatía, liderazgo, vocación de servicio y facilidad para trabajar en equipo, así como interés en temas de telecomunicaciones y derechos del consumidor. Los interesados podrán postular hasta el 15 de enero a través del enlace https://forms.office.com/r/SAd1kYGaht?origin=lprLink.

Para mayor información, pueden revisar las bases (https://www.gob.pe/es/i/7573294) o acercarse a la oficina regional del OSIPTEL en Ica, ubicada en av. Conde de Nieva 103, Urb. Luren, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 1 p. m. y de 2 p. m. a 5 p. m.

