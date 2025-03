Con la finalidad de sensibilizar a la población sobre el peligro mortal que genera la tuberculosis y fomentar la detección temprana; la Dirección Regional de Salud de Ica, llevó a cabo la ceremonia de lanzamiento de las actividades programadas con motivo de conmemorarse este próximo 24 de abril, el “Día Mundial de la Tuberculosis”.

Metas establecidas

El director de la red salud; C. D. Jaime Salomón Reyes (en representación del director regional de salud; Dr. Héctor Quispe Carrascal) fue el encargado de realizar el lanzamiento regional durante el acto protocolar, donde estuvo acompañado por la Lic. Yenifer Espino Martínez; Equipo técnico Estrategia de tuberculosis de la DIRESA, el jefe de ODI de la red salud; M. C. Edwin Paredes, el jefe del C. S. La Palma; Lic. Edwin Villamares, la presidenta de la red regional de agentes comunitarios; Sra. Angelica Quispe, personal de salud de las micro redes, entre otros.

Durante el evento, se entregó un diploma de reconocimiento a las micro redes que cumplieron los indicadores y metas establecidas, se reconoció a los médicos consultores, y se entregó impresoras a las micro redes de la provincia de Ica.

Las actividades que se desarrollarán durante la semana serán: el jueves 20 de marzo, las sesiones educativas en centros de salud, el viernes 21 de marzo (sesiones educativas en colegios, vasos de leche y comedores populares), sábado 22 de marzo (activaciones en lugares estratégicos de la provincia), domingo 23 de marzo (participación en desfile cívico e izamiento del pabellón nacional) y finalmente el lunes 24 de marzo, el concurso de baile alusivo al “Día Mundial de la Tuberculosis”.

