Un ciudadano venezolano identificado como Jeems Acosta de 31 años, resultó herido tras ser víctima de un ataque criminal registrado en la intersección de las calles Urubamba y Mollendo, en la ciudad de Ica.

Ataque con arma de fuego

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cuando la víctima habría acudido a cobrar una deuda y fue interceptada por dos sujetos armados. En esas circunstancias, uno de los gatilleros realizó un disparo que impactó en la zona del muslo derecho.

Sin embargo, el proyectil no habría atravesado la extremidad debido a que varias monedas que el hombre llevaba en el bolsillo habrían amortiguado el impacto, provocándole únicamente hematomas y lesiones leves.

En la zona del ataque, personal policial halló un casquillo percutado de 9 mm, evidencia que ya forma parte de las diligencias de investigación.

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