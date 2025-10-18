El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lanzó oficialmente su precampaña presidencial este 16 de octubre en la ciudad de Ica, en medio de un ambiente marcado por la indignación tras la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz de 32 años, conocido como “Truko”, el joven músico que falleció durante las protestas en Lima un día antes.

Posición de político

López Aliaga comenzó su mitin con un minuto de silencio en memoria del artista de 32 años y responsabilizó directamente a las fuerzas del orden por su muerte. “Es un crimen de Estado”, afirmó desde el estrado, exigiendo la renuncia inmediata del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola.

“No puede ser que un ministro de Inteligencia no se entere de lo que ha pasado por más de seis horas. Y el general de la PNP también debería poner su cargo a disposición. Gracias a las cámaras de la Municipalidad de Lima hemos sabido la verdad”, sostuvo el excandidato presidencial. López Aliaga fue más allá y reconoció que, en esta ocasión, coincide con las críticas de sectores de izquierda: “Tengo que darles la razón”.

El político consideró que el accionar del Gobierno apuntaría a un intento de encubrimiento. “Esto se investiga en el acto. Si fue de noche, no se duerme, pero se investiga. En mi opinión personal han tratado de ocultar la realidad”, declaró.

En tanto, desde Lima, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó en declaraciones a la prensa que el suboficial de tercera Luis Magallanes fue el autor del disparo que provocó la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años, durante las protestas registradas el miércoles en el Centro de Lima.

“El autor de ese disparo es el suboficial de tercera Luis Magallanes, pertenecen a la Dirección de Investigación Criminal y no al Grupo Terna”, precisó.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Plaza Francia, en el marco de las movilizaciones contra el actual Gobierno y el Congreso.

Arriola precisó que Magallanes “estuvo comprendido -y así lo determinarán las investigaciones- en actos de verificación en los alrededores de la avenida Abancay” y que actualmente presenta un diagnóstico de politraumatismo, permaneciendo bajo observación médica.

El jefe policial añadió que el suboficial ya fue notificado de su detención y que las diligencias están a cargo del jefe de la División de Homicidios, en coordinación con un fiscal penal común.

Finalmente, el comandante general pidió disculpas a la familia del joven fallecido. “Le pido perdón a su familia, en nombre de los 140 mil policías”, expresó.

