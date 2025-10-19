Lourdes Tueros Acuache, vecina del caserío Santa Dominguita en el distrito de Santiago, vive atemorizada desde que denunció el robo de la bicicleta de su hijo.

Amenaza criminal

Lo que parecía un hecho menor se convirtió en una pesadilla, pues la mujer asegura que, lejos de recibir apoyo, comenzó a ser víctima de constantes amenazas y agresiones por parte de quienes serían los responsables del hurto.

Según su testimonio, uno de los principales implicados sería un individuo conocido como “Owen”, quien actuaba en compañía de dos ciudadanos extranjeros. Lourdes relata que estos sujetos irrumpieron violentamente en su vivienda el pasado 11 de mayo, la maniataron y la amenazaron con un arma blanca, exigiéndole que retirara la denuncia policial presentada días antes.

“Me dijeron que me iban a matar si seguía hablando”, contó la afectada entre lágrimas, recordando los momentos de terror que vivió aquella noche. Pese a la gravedad de lo ocurrido, denuncia que la Policía Nacional del Perú no ha realizado una investigación efectiva ni ha detenido a los presuntos responsables, lo que ha incrementado su miedo.

El parte policial de aquella fecha confirma que los agentes encontraron a la víctima con visibles signos de violencia en brazos y piernas, luego de ser auxiliada por vecinos del sector. No obstante, Lourdes sostiene que, a pesar de haber entregado pruebas y testimonios, no ha recibido ninguna respuesta ni seguimiento de parte de la comisaría de Santiago.

Señala que las amenazas no han cesado y que, incluso, los agresores habrían vuelto a ingresar a su vivienda durante la última semana, reforzando el clima de inseguridad en la zona.

“Solo quiero vivir tranquila y que me dejen en paz”, expresó Lourdes Tueros, quien ahora exige la intervención del general del Frente Policial Ica y del Ministerio Público para que se reabra la investigación. Su caso refleja la desprotección que enfrentan muchas víctimas de violencia en Santiago y la urgente necesidad de que las autoridades garanticen justicia y seguridad en la región.

VIDEO RECOMENDADO