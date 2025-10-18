Un intento de asalto registrado la noche del miércoles 15 de octubre en la urbanización Santa María, en la ciudad de Ica, fue frustrado por vecinos que reaccionaron ante los gritos desesperados de la víctima.

El hecho quedó grabado por cámaras de seguridad de la zona y ha generado una nueva ola de indignación entre los residentes, quienes denuncian el incremento de robos en el sector y exigen mayor presencia policial.

Momentos de terror

La mujer caminaba sola alrededor de las 7:27 p. m. cuando fue interceptada por un sujeto que intentó arrebatarle su celular y mochila. En medio del forcejeo, la víctima gritó: “¡Auxilio, auxilio, me están robando mi celular, auxilio!”, lo que alertó a los moradores.

El atacante, en un intento por despistar, gritó que la mujer era su tía, afirmación que ella desmintió mientras continuaba resistiéndose y gritando “No lo conozco, auxilio”. Frente a ellos, una mototaxi permanecía estacionada, lista para facilitar la huida del delincuente.

La agresión duró cerca de diez segundos, hasta que el delincuente soltó a la joven tras la presión de los vecinos, uno de los cuales fue escuchado desde un segundo piso diciendo: “¡Ya agárrenlo!”.

Menos de medio minuto después del inicio del intento de robo, el sujeto escapó corriendo y se subió a un mototaxi que lo esperaba, huyendo de la zona junto a su cómplice. Al menos cuatro vecinos salieron en persecución, pero no lograron alcanzarlo.

Las imágenes de la cámara de seguridad captaron con claridad el rostro del asaltante, quien vestía una casaca negra, pantalón azul oscuro y zapatillas negras.

Los vecinos aseguran que no es el primer robo en la urbanización y han solicitado, una vez más, patrullaje permanente y acciones concretas por parte de la Policía Nacional.

