Cientos de posesionarios del sector Vivienda Digna, en La Tierra Prometida, alzaron su voz de protesta. Ellos indicaron que el acalde de Ica, Carlos Reyes Roque, les negaría la titulación que anhelan por cerca de una década, afectando a miles de familias de escasos recursos económicos. Las declaraciones habrían sido emitidas por la autoridad edil en un medio de comunicación nacional.

Manifestación por horas

Los pobladores caminaron por varias horas y a viva voz decían “Alcalde no traiciones a tu pueblo”, ellos llegaron finalmente a los exteriores del palacio municipal de Ica, donde solicitaron el respaldo de la institución en favor de la formalización de los predios que tiene bajo posesión.

El dirigente del sector Vivienda Digna, Manuel Meléndez Valdera, explicó que la medida de lucha es por la preocupación causada en hasta tres mil familias de la zona, quienes cumplen los requisitos para acceder a un título de propiedad. Además, calificó de “desafortunada” la visita de Reyes Roque, quien llegó el pasado domingo 4 de junio al sector y tuvo un diálogo con los pobladores.

”Estamos en pie de lucha porque el alcalde ha temido declaraciones desafortunadas en RPP noticias, diciendo que Vivienda Digna no se va a titular y se cancela la titulación por el tráfico de terrenos, es lo que ha enardecido al pueblo que está aquí presente para que él se rectifiqué en sus expresiones. Además, su vista fue totalmente desafortunada porque él ha llegado a querer disuadir a nuestra gente que estábamos coordinando esta marcha y cuando se le ha hecho la pregunta porque quiere cancelar nuestra titulación o está en esos dotes, no supo contestar y no aclaró absolutamente nada”, declaró.

En la misma línea, señaló que los dirigentes en la mencionada zona de La Tierra Prometida se encuentran debidamente inscritos ante la Sunarp, y cuentan con la resolución registral y también con documentación de la Municipalidad Provincial de Ica. “Dice que somos falsos dirigentes, nosotros tenemos resolución de la Sunarp, de la alcaldía y trabajamos por el avance del pueblo y esos exdirigentes que no han hecho nada como el señor Karim Janampa y Jorge Hinostroza, ellos son ahorita los exdirigentes que nos han echado el nombre de los falsos dirigentes”, enfatizó.

Sostuvo que, en el amplio terreno, ellos se encuentran plenamente constituidos, con plano de lotización, estudio de suelo, además han respetado el reglamento de titulación que indica el 35 % debe ser destinado para diversas instituciones estatales (colegios, comisarios, posta, parques y otros), y que se han conformado juntas vecinales para evitar el tráfico de terrenos en el lugar.

El asesor de la Gerencia Municipal de Ica, Juan Rojas, sostuvo una reunión con los representantes, e indicó que posiblemente la próxima semana se realizará un trabajo de campo en la zona, con los especialistas de la Subgerencia de Asentamientos Humanos, Subgerencia de Catastro y Subgerencia de Defensa Civil a fin de un estudio que permita el avance en el proceso de formalización de las posesiones. “El alcalde debe ver muchos problemas, es una confusión y seguramente han confundido un sector que no es Vivienda Digna. Mil disculpas por la expresión de nuestro alcalde porque muchos problemas ocurren en La Tierra Prometida”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO