En un esfuerzo por fortalecer la salud animal y la seguridad alimentaria en la provincia de Ica, se llevó a cabo recientemente una importante campaña sanitaria en el sector de El Guayabo (San Joaquín-Ica), que benefició a más de 600 animales del ganado porcino, incluyendo gorrinos, lechones, berracos y marranas.

Vacunaciones y desparasitaciones

La jornada se desarrolló en las localidades de Las Lomas del Guayabo, Guayabo Alto e Hijos de Huaycahuacho, con la participación activa de productores locales y el apoyo técnico de distintas instituciones. La actividad fue impulsada por el Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional Agraria Ica y contó con la ejecución directa del SENASA.

Durante la campaña, se llevaron a cabo vacunaciones y desparasitaciones masivas, lo que contribuye a prevenir enfermedades comunes en el ganado porcino y garantiza que los animales se mantengan sanos y productivos.

Además, los técnicos ofrecieron asesoramiento personalizado a los productores, explicando la importancia de la prevención sanitaria, el manejo responsable del ganado y las prácticas necesarias para asegurar la inocuidad de los productos derivados, así como la sostenibilidad de la producción a largo plazo.

Las autoridades presentes destacaron que estas acciones son fundamentales para fortalecer la economía local, ya que muchos de los productores dependen del ganado porcino como fuente de ingreso. Asimismo, subrayaron que la salud animal tiene un impacto directo en la salud pública y en la calidad de los alimentos que llegan a los consumidores.

VIDEO RECOMENDADO