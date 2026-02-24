Más de 100 estudiantes participaron en el Taller del Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional (SOVIO), desarrollado por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo – Ica en la Academia Geniomatic Rodas.

La actividad tuvo como objetivo brindar a los jóvenes herramientas que faciliten la construcción de sus proyectos de vida y la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional.

Decisiones informadas

Durante la jornada, los participantes realizaron el Test ELIGE, que permitió identificar sus intereses vocacionales y las áreas ocupacionales más afines a sus habilidades. Además, se presentó la plataforma “Mi Carrera”, donde los estudiantes pudieron conocer cuáles son las profesiones con mayor demanda, sus ingresos promedio y la proyección laboral a nivel nacional. El taller también incluyó espacios de reflexión y asesoría, fomentando que los jóvenes puedan tomar decisiones informadas sobre sus estudios y la elección de su trayectoria profesional.

Los organizadores destacaron que este tipo de talleres son fundamentales para orientar a los jóvenes en la planificación de su futuro, reforzando la capacidad de establecer metas claras y acceder a mejores oportunidades de inserción laboral. Las instituciones educativas interesadas en recibir el servicio SOVIO pueden realizar su solicitud a través de la Mesa de Partes del Gobierno Regional de Ica, y obtener más información a través del portal oficial de la institución.

