Una intervención orientada a la detección temprana de tuberculosis reunió a decenas de personas en el Hospital Santa María del Socorro, donde se realizaron más de 150 atenciones durante una jornada coordinada con la Dirección Regional de Salud de Ica.

Por la prevención

La actividad incluyó la toma de radiografías y pruebas moleculares GeneXpert, herramientas clave para identificar casos de forma rápida y precisa.

El objetivo de este despliegue fue fortalecer la vigilancia activa y contribuir a reducir la incidencia de la enfermedad en la región, especialmente entre grupos con mayor riesgo.

Los equipos de salud anunciaron que continuarán realizando acciones preventivas y de promoción en distintos puntos de la comunidad. Además, recordaron que la atención para la detección y el manejo de la tuberculosis es gratuita, integral y se brinda bajo estricta confidencialidad.

