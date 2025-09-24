Con mucha alegría y entusiasmo, más de 30 niños de las instituciones educativas Gral. Juan Pablo Fernandini y N.º 22328 - Cerro Prieto participaron en un paseo gratuito a las instalaciones de la empresa Dromedarius, en una jornada que combinó aprendizaje, contacto con los animales y diversión al aire libre.

Experiencia cultural

Durante la visita, los escolares accedieron a un tour guiado por el recinto, conocieron la mini granja, interactuaron con camellos y dromedarios, y disfrutaron de las piscinas y toboganes del lugar, siempre bajo la supervisión de sus maestras y guías del centro.

Esta actividad fue organizada por la Municipalidad Distrital de Salas en coordinación con la empresa Dromedarius, como parte de una iniciativa para promover experiencias culturales y recreativas entre los escolares del distrito.

Para muchos de los niños, fue la primera vez que tuvieron contacto directo con estos animales exóticos, lo que hizo del paseo una experiencia inolvidable.

