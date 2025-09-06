La Municipalidad Distrital de Salas dio inicio a los trabajos de mejoramiento de la Institución Educativa N° 22330, ubicada en el centro poblado de Collazos, con una ceremonia simbólica de colocación de la primera piedra. La obra busca mejorar la infraestructura del plantel y beneficiar a decenas de estudiantes del nivel básico.

Plazo de 120 días

El proyecto contempla la construcción de un módulo de servicios higiénicos, losa deportiva, vereda perimetral, cerco metálico, cobertura de techado, comedor y módulos administrativos. La inversión supera los S/ 1.9 millones y se ejecutará en un plazo de 120 días calendarios bajo la modalidad de contrata.

Durante el acto protocolar estuvieron presentes el alcalde distrital de Salas, Javier Fernández Matta; el director regional de Educación de Ica, Mag. Julio Motta Dueñas; regidores distritales; el director del plantel, Prof. Orlando Augusto de la Cruz Calderón; así como docentes, estudiantes y padres de familia.

La obra es considerada una de las principales intervenciones en infraestructura educativa del distrito y busca no solo mejorar las condiciones físicas del colegio, sino también contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de la zona.

