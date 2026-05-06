La tragedia ocurrida en la carretera Lima–Andahuaylas continúa dejando dolor. El número de fallecidos tras el despiste y volcadura de un bus de la empresa Palomino se elevó a cinco, luego de confirmarse el deceso del menor de 6 años, identificado como Kylian Anderson Palomino Mendoza, quien permanecía en estado crítico tras el accidente.

Muertes violentas

El siniestro se registró la mañana del sábado 2 de mayo en el sector de Negromayo – Puquio, en la región Ayacucho. El vehículo, un ómnibus marca Mercedes-Benz de placa F7A-955, cubría la ruta Lima – Andahuaylas – Puquio y había partido desde la capital el 1 de mayo a las 2:00 de la tarde, conducido por Gerónimo Carranza Sánchez.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el bus se despistó de la vía alrededor de las 6:35 a. m., terminando en una violenta volcadura cuyas causas aún vienen siendo investigadas. Transportistas que circulaban por la zona fueron los primeros en auxiliar a los pasajeros, quienes intentaban salir por las ventanas en medio del pánico.

Minutos después, personal de bomberos y efectivos de la Policía de Carreteras llegaron al lugar para iniciar las labores de rescate. El accidente dejó inicialmente cuatro personas fallecidas en el lugar, mientras que el menor de 6 años fue evacuado en estado crítico, pero lamentablemente perdió la vida posteriormente.

Entre las víctimas mortales también figuran Maricruz Chipana Cceccaña, Epifania Martínez Cárdenas, Gregoria Pahuara Román, además de una cuarta mujer, sumándose ahora el fallecimiento del menor.

Asimismo, el accidente dejó más de 20 heridos, varios de ellos de gravedad. Entre los casos más delicados se reportan fracturas, politraumatismos y lesiones múltiples, siendo los afectados trasladados al hospital de Chalhuanca para su atención.

Según el manifiesto de pasajeros, en la unidad viajaban 31 personas, algunas de ellas que habrían abordado el bus en el óvalo del estadio José Picasso Peratta, en la provincia de Ica. Entre los pasajeros figuran Alexis Manuel Conejo (30), Ronny Fernández Vásquez (39), Deysi Pilar Gutiérrez (23), Eduar Flores Pauccarima (20) y Leonel Milfredo Rojas (30).

El caso se encuentra en investigación por parte del Ministerio Público, mientras familiares de las víctimas exigen esclarecimiento de los hechos y responsabilidades sobre el trágico accidente.

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