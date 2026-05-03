Un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana del 2 de mayo ha dejado al menos cuatro personas fallecidas y más de 20 heridos en la región Ayacucho, tras el despiste de un bus interprovincial. El hecho se registró en el sector de Negromayo – Puquio, en la provincia de Parinacochas.

Fatal volcadura

El vehículo siniestrado pertenece a la empresa de transportes Palomino. Se trata de un ómnibus de placa F7A-955, marca Mercedes-Benz, que cubría la ruta Lima – Andahuaylas – Puquio. La unidad partió desde Lima el 1 de mayo a las 2:00 p. m. y era conducida por Gerónimo Carranza Sánchez.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 6:35 a. m., cuando, por causas que aún son materia de investigación, el bus se despistó de la carretera y terminó con una brutal volcadura.

Transportistas que circulaban por la vía fueron los primeros en llegar al lugar y brindar auxilio a los pasajeros. Según los testimonios, varias personas intentaban salir desesperadamente por las ventanas del bus, en medio del pánico generado tras el impacto. Minutos después, llegaron al lugar unidades del Cuerpo General de Bomberos y efectivos de la Policía de Carreteras, quienes iniciaron las labores de rescate y atención de los heridos.

De acuerdo con información preliminar, cuatro personas fallecieron en el lugar del accidente. Las víctimas serían Maricruz Chipana Cceccaña, Epifania Martínez Cárdenas y Gregoria Pahuara Román, mientras que una cuarta mujer aún no ha sido plenamente identificada.

En cuanto a los heridos, se reporta un total de hasta 20 personas lesionadas, de las cuales al menos cinco presentan cuadros de gravedad. Entre los casos más delicados se encuentra una adulta mayor de 79 años, quien sufrió múltiples contusiones producto del impacto y una fractura en el codo derecho. Asimismo, se reportaron tres personas de 42, 46 y 56 años con diagnóstico de policontusos por caída, además de una mujer de 35 años con fractura de húmero izquierdo. Los heridos fueron evacuados en ambulancias hacia el hospital de Chalhuanca.

Según el manifiesto de pasajeros, en el bus viajaban 31 personas, cuyas edades oscilaban entre los 18 y 80 años, incluyendo una menor de apenas 6 años de edad. Entre los pasajeros, se encuentran personas que abordaron la unidad en el óvalo del estadio José Picasso Peratta, en la provincia de Ica, y son Alexis Manuel Conejjo (30), Ronny Fernández Vásquez (39), Deysi Pilar Gutiérrez (23), Eduar Flores Pauccarima (20) y Leonel Milfredo Rojas (30).

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