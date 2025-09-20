Con un sentido homenaje a la vida y a la solidaridad, el Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica conmemoró la Semana del Donante de Órganos y Tejidos, en una ceremonia de emoción y reflexión. La actividad fue organizada por el comité PROCURA, como parte de su labor permanente de sensibilización sobre la importancia de la donación.

Salvaron varias vidas

Uno de los momentos más destacados fue el testimonio del ingeniero Luis Moquillaza, quien compartió su experiencia tras haber recibido un trasplante de corazón hace nueve años. Su historia, marcada por la esperanza y la gratitud, puso en evidencia el impacto real y transformador que tiene la donación de órganos en la vida de quienes esperan una segunda oportunidad.

Durante el evento, el gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, hizo un llamado a la población para sumarse a la causa y decir “sí” a la donación. Enfatizó que un solo acto de generosidad puede salvar varias vidas y cambiar radicalmente el destino de muchas familias en espera de un órgano compatible.

Por su parte, el Dr. Alberto Ramírez, coordinador del comité PROCURA, resaltó el valor de compartir testimonios reales como herramienta para inspirar y generar conciencia. Reiteró que se impulsan campañas informativas que refuercen el compromiso con la salud pública y fomenten una cultura de donación voluntaria.

La ceremonia también incluyó una misa conmemorativa en honor a los donantes y sus familias, como un acto simbólico de agradecimiento por su legado de vida.

