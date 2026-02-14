En circunstancias que son materia de investigación, un ciudadano chino identificado como Peizhuo Wu de 23 años fue hallado sin vida al interior del restaurante Chifa Quan Xin, ubicado en la calle Pachacútec Yupanqui, en el distrito de Parcona, provincia de Ica. El hecho se registró durante la madrugada de este viernes y generó inmediata movilización policial en la zona.

Muerte en local

Según información preliminar, el joven, quien sería sobrino del propietario del establecimiento, habría estado descansando en uno de los ambientes del local cuando ocurrió el fatal desenlace. Fueron personas cercanas quienes advirtieron que no respondía, dando aviso a las autoridades del sector.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar y, tras ingresar al inmueble, constataron que el ciudadano extranjero no presentaba signos vitales. Durante la inspección técnico-policial no se hallaron evidencias de violencia física ni desorden en el ambiente, lo que refuerza la hipótesis inicial de una posible inhalación de gases tóxicos, presuntamente gas doméstico.

La zona fue acordonada para preservar la escena mientras se realizaban las diligencias correspondientes con participación del Ministerio Público. Peritos evaluaron las instalaciones del restaurante, especialmente el sistema de gas y ventilación, con el objetivo de determinar si existió alguna fuga o deficiencia técnica que pudiera haber originado el hecho.

El representante del Ministerio Público dispuso el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue para la necropsia de ley, examen que permitirá establecer con precisión la causa del fallecimiento.

