La noche del martes 10 de febrero de 2026, un joven de 23 años fue encontrado sin vida en el sector Portachuelo, en la provincia de Nasca. El hecho se registró en una vivienda ubicada cerca de la plaza central del sector.

Conmoción en la zona

La víctima fue identificada como Kevin Jean Colque Palomino, natural de Puno, quien era estudiante de la carrera de Mecatrónica Automotriz en el Instituto Superior Tecnológico de Nasca. De acuerdo con la información preliminar, se encontraba en período de vacaciones al momento de su fallecimiento.

Fueron vecinos del sector quienes alertaron sobre lo ocurrido, lo que motivó la presencia de efectivos de la Policía Nacional en el lugar. Los agentes realizaron las diligencias iniciales, acordonaron el área y recogieron información para esclarecer las circunstancias en que se produjo el deceso.

Posteriormente, el representante del Ministerio Público llegó hasta la vivienda y dispuso el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado para las pericias correspondientes.

