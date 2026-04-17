El mejoramiento del óvalo ubicado en la intersección de la avenida Ayabaca con la Panamericana Sur, en la provincia de Ica, ya se encuentra en marcha como parte de un proyecto de intervención urbana impulsado por la empresa agroexportadora Campos del Sur, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Ica y con participación de Electrodunas mediante un convenio específico de cooperación.

Ornato del óvalo

La iniciativa contempla la renovación de áreas verdes, la construcción de veredas y sardineles, la instalación de un sistema de riego por aspersión, la implementación de una caja de fuerza eléctrica y la colocación de grava en los espacios intervenidos. Según lo informado, cada entidad involucrada asume responsabilidades con recursos propios dentro del acuerdo establecido.

En el caso de Campos del Sur, la empresa se encarga del sistema de riego tecnificado, que incluye almacenamiento y distribución de agua mediante una cisterna enterrada y un sistema de aspersión impulsado por bomba a presión. Además, el diseño paisajístico incorpora áreas verdes distribuidas de forma que, vistas desde el aire, representan la figura de un sol con sus rayos, como parte del concepto arquitectónico del proyecto.

Asimismo, se ha informado la incorporación de elementos adicionales como iluminación decorativa en los árboles y la habilitación de espacios con grava para el tránsito peatonal, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y el ornato del óvalo.

La empresa también ha solicitado que la Municipalidad de Ica asuma el mantenimiento y operación del espacio intervenido, a fin de garantizar la sostenibilidad de la infraestructura y las áreas verdes implementadas.

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