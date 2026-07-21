Un accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes en la avenida principal del caserío de Comatrana, en Ica, dejó dos personas heridas luego de que una mototaxi impactara contra un camión compactador de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Ica.

Impacto vehicular

Los lesionados fueron identificados como el conductor de la unidad menor, Ángel Arias de Sauce, ciudadano extranjero de 18 años, y la pasajera Mónica Hernández Quispe, de 55 años, quienes fueron trasladados al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, el camión compactador se dirigía al botadero de Carhuaz cuando ocurrió la colisión. El conductor de la unidad municipal fue identificado como Jershinho Paolo Paco Huarabja. Asimismo, se informó que el vehículo no contaba con placa de rodaje visible y que el chofer presuntamente no llevaba la indumentaria reglamentaria ni un ayudante, requisito establecido para este tipo de operaciones, situación que será materia de investigación.

Por otro lado, la mototaxi Bajaj de placa 9212-FA era conducida por Ángel Arias de Sauce, quien, según las primeras indagaciones, no contaría con licencia de conducir. Las autoridades también manejan la hipótesis de que la alta velocidad de la mototaxi y una potente luz instalada en la unidad habrían influido en el accidente, aunque estas circunstancias aún deberán ser corroboradas durante las diligencias.

Tras el hecho, el conductor del camión compactador quedó detenido en la comisaría de Ica mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades del caso. La Policía y las autoridades competentes recopilan evidencias y exhortaron a respetar las normas de tránsito y los protocolos de operación de los vehículos municipales para prevenir nuevos accidentes.

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